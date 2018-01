Tweede nieuwjaarsontvangst in paleis

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima houden woensdag hun tweede nieuwjaarsontvangst in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.

Nadat ze dinsdag Nederlandse genodigden over de vloer hadden gehad, is het woensdag tijd voor de buitenlandse diplomaten en vertegenwoordigers van in Nederland gevestigde internationale organisaties.

Ook woensdag zijn opnieuw prinses Beatrix, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven aanwezig. Koningin Máxima reist na de nieuwjaarsontvangst door naar Zwolle. Daar opent ze woensdagmiddag de Bio-beurs in de IJsselhallen. Het is de vakbeurs voor de biologische sector.

Nieuwjaarsontvangsten in Paleis op de Dam

Het paleis op de Dam gaat 20 januari weer een week open voor bezoekers, om rond de tachtigste verjaardag van prinses Beatrix (29 januari - 6 februari) weer dicht te gaan.