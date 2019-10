Tweede dag staatsbezoek India: project Go-Girls-Go en mausoleum van Safdarjung

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdagmiddag samen met minister Sigrid Kaag (Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking) in New Delhi een bezoek gebracht aan het onder meer door Nederland ondersteunde project Go-Girls-Go.

Dat werkt aan een betere positie voor meisjes, door ze onder meer voor te bereiden op vervolgonderwijs, geweld tegen meisjes en vrouwen te bestrijden, hun zelfbewustheid te versterken en aandacht te schenken aan gelijke kansen en rechten. Dat het de deelnemende leerlingen van de overheidsschool Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya niet aan zelfverzekerdheid ontbrak, ondervond het koningspaar aan den lijve bij een rondgang door de school. Vol verve werd door leerlingen verteld over het lesprogramma, waarin ook plaats was voor Anne Frank.

Staatsbezoek India school

om het document te tonen. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen.

Minister Kaag begeleidde het koningspaar als vervanger van haar collega Stef Blok, die vlak voor vertrek naar India op aandringen van de Tweede Kamer voor belangrijk overleg over Turkije, Syrië en Albanië naar Luxemburg werd gestuurd. Dat betekende voor Kaag wel dat ze opeens een dubbelprogramma moest afwerken' want ze zou al naar India gaan aan het hoofd van een handelsmissie. Daar probeert ze haar gezicht zo veel mogelijk te laten zien, naast de verplichte aanwezigheid bij activiteiten van de koning. Blok wordt woensdag pas verwacht, wanneer het koninklijk gezelschap zich verplaatst van New Delhi naar Mumbai, het economisch hart van India.

Het koningspaar sloot het officiële programma in de Indiase hoofdstad dinsdagmiddag af bij het historische mausoleum van Safdarjung. Daar vond een ontmoeting plaats met Indiase oud-studenten van Nederlandse onderwijsinstellingen. Zij vertelden de koning en koningin, die zich apart van elkaar over een gespreksgroepje ontfermden, over hun ervaringen. Nederland is erg in trek bij Indiase studenten en de koning liet dinsdag eerder al weten dat ze ook zeer welkom zijn. Op dit moment studeren 2648 Indiërs aan Nederlandse universiteiten, een aantal dat de afgelopen jaren is toegenomen.

Koning ziet veel mogelijkheden in samenwerking met India

Willem-Alexander kreeg liefde voor India van zijn ouders