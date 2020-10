Turkse president op bezoek bij emirs Koeweit en Qatar

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is woensdag aangekomen in Koeweit om zijn deelneming te betuigen met het overlijden vorige week dinsdag van emir sjeik Sabah. Op het vliegveld van Koeweit, waar een speciale ontvangstruimte is ingericht voor het condoleancebezoek, had Erdogan een ontmoeting met de nieuwe emir sjeik Nawaf.

De Turkse president reist vanuit Koeweit door naar bondgenoot Qatar voor een gesprek met emir Tamim. Beide leiders zullen de mogelijkheden bespreken om de strategische betrekkingen tussen de twee landen te versterken, zo liet de Diwan van Qatar - het paleis - dinsdag al weten.

Qatar kan de Turkse steun goed gebruiken omdat andere Golfstaten onder leiding van het machtige buurland Saudi-Arabië sinds de zomer van 2017 de betrekkingen hebben bevroren en Qatar boycotten. Dit omdat Qatar in tal van zaken een onafhankelijke koers vaart die met name Saudi-Arabië niet bevalt. Alleen Koeweit en Oman doen er niet aan mee, maar Egypte weer wel.