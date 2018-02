Tumor ontdekt in linkerlong prins Henrik

Bij de Deense prins Henrik is een tumor ontdekt in de linkerlong. De tumor is goedaardig, zo heeft het Deense hof vrijdag bekendgemaakt.

De 83-jarige Henrik werd vorige week in Egypte in een ziekenhuis opgenomen en daarna overgeplaatst naar Kopenhagen. De reden voor zijn opname werd tot dusver geheim gehouden. Vanwege een longinfectie moet Henrik voorlopig nog in het ziekenhuis blijven. Daarna wordt hij naar Fredensborg Slot overgebracht.

Koningin Margrethe, de echtgenote van prins Henrik, heeft in afwachting op Henrik vrijdag al besloten om naar Fredensborg te gaan.

Vorig jaar werd Henrik ook al enkele malen opgenomen. Zo werd hij geopereerd aan zijn lies en bekken vanwege een vernauwing van de slagaders in zijn rechterbeen. Ook werd bekend dat hij aan dementie lijdt.