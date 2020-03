Traditie en toerisme op Sumatra

Hoe zien de Batakvolkeren op Sumatra hun traditie en hun toekomst? Daarover gingen koning Willem-Alexander en koningin Máxima in gesprek op de laatste dag van hun staatsbezoek aan Indonesië.

Het koningspaar arriveerde donderdagochtend op het nieuwe vliegveld van Silangit. Ze vlogen in een van luchtvaartmaatschappij Citylink gehuurde charter van Jakarta op het eiland Java naar Sumatra.

Bij aankomst kregen koning en koningin een ulos omgehangen, een geweven deken uit de inheemse cultuur van de Batak. Ook werd voor hen de Batakdans Tortor Sombah opgevoerd, een eerbetoon aan hoge gasten.

Na de korte plechtigheid, waarbij van Indonesische kant minister Kusubandio van toerisme en creatieve economie aanwezig was, vertrok het gezelschap richting het Tobameer. Dit is het grootste vulkanische kratermeer ter wereld en het grootste meer van Indonesië. De regering wil er meer een toeristische trekpleister van maken. Tijdens het koninklijk bezoek kwam onder meer aan de orde hoe dit op duurzame wijze zou kunnen en hoe de waterkwaliteit van het meer kan worden behouden.

Tijdens een uitstapje naar het dorp Siambat Dalam praatte het koningspaar ook met de Batak. Niet alleen over hun cultuur en tradities, maar ook over hun visie op de toekomst en gedachten over uitbreiding van het toerisme.

Het bezoek aan Sumatra was oorspronkelijk gepland voor vrijdag, maar werd een dag naar voren gehaald nadat was besloten het voorziene verblijf op Kalimantan te schrappen vanwege het bootongeval dat daar plaatshad. Aan het eind van de dag vertrok het gezelschap vanuit Medan met het regeringsvliegtuig uit Indonesië.

Minister Kaag (Buitenlandse Handel) kreeg tijdens het staatsbezoek van de Indonesische autoriteiten te horen dat Nederlandse bedrijven binnenkort weer zuivel en uien mogen exporteren naar het land. Na een conflict met de Europese Unie was Indonesië gestopt met het afgeven van importvergunningen.