Tinnen bruiloft voor Carlos en Annemarie

Tien jaar geleden trouwden prins Carlos en prinses Annemarie. Ze kregen samen drie kinderen: Luisa, Cecilia en Carlos. Het prinselijk gezin kiest bewust voor een leven buiten de schijnwerpers.

Prins Carlos (50) en prinses Annemarie (42) zullen zich 2010 herinneren als een jaar van uitersten. Het was het jaar van hun huwelijk. Op 12 juni trouwden ze voor de wet en op 12 november volgde hun kerkelijk huwelijk; die laatste datum houdt het prinselijk paar aan als officiële trouwdatum. Het kerkelijk huwelijk stond aanvankelijk gepland op 28 augustus, maar de kwetsbare gezondheid van Carlos’ vader, prins Carlos Hugo van Bourbon-Parma, deed het paar besluiten om de trouwdag te verplaatsen. De prins overleed op 18 augustus op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Ondanks de verdrietige familieomstandigheden markeerde het jaar 2010 een nieuwe fase voor prins Carlos. De oudste zoon van prinses Irene –en dus een volle neef van koning Willem-Alexander– leidde een redelijk anoniem bestaan, maar zette zichzelf in 1997 volop in de publieke schijnwerpers toen bekend werd dat hij een zoon had gekregen uit een relatie met de elf jaar oudere Brigitte Klynstra. Carlos ontkende zijn vaderschap niet, maar wenste geen familierechtelijke banden met zoon Hugo. Het was volgens de prins de „zelfstandige beslissing” van Brigitte Klynstra „om moeder te willen worden.” Klynstra deelde mee dat ze hun zoon alleen zou opvoeden, zonder enige bemoeienis van prins Carlos. Hugo Klynstra woonde tijdens zijn jeugd bij zijn moeder in het buitengebied van Hummelo, een dorp in de gemeente Bronckhorst in de Achterhoek. Na de basisschool in Hummelo ging hij naar een middelbare school in Zutphen.

Teruggetrokken

De opvallende ontwikkelingen in zijn privéleven bezorgden prins Carlos in die periode een enigszins afstandelijk en vrijgevochten imago. Hij meed de media en leidde een teruggetrokken leven. Op 7 oktober 2009 kwam de Rijksvoorlichtingsdienst met verrassend nieuws: prins Carlos had zich verloofd met Annemarie Gualthérie van Weezel. Ze kenden elkaar zo’n vier jaar.

Het stel trouwde op 12 juni 2010 voor de wet in Wijk bij Duurstede. Op 20 november volgde het kerkelijk huwelijk in de Ter Kameren Abdij in Brussel. De plechtigheid werd bijgewoond door veel koninklijke gasten en andere familie en vrienden uit binnen- en buitenland.

Het paar kreeg twee dochters en een zoon: prinses Luisa (8), prinses Cecilia (7) en prins Carlos (4). Het gezin woont in Den Haag.

Politieke redactie

Annemarie draagt sinds haar huwelijk de titel prinses. Ze werkte van 2007 tot en met 2009 als correspondent op de Europese redactie van de NOS in Brussel. Daarna ging ze aan de slag op de politieke redactie van de NOS in Den Haag. De prinses liet onder andere van zich horen in 2011: toen verscheen haar boek ”De smaak van de macht”, waarin ze gesprekken met vijf oud-premiers heeft vastgelegd, vooral over de menselijke kant van het premierschap. In 2019 veranderde ze opnieuw van baan. Ze werkt nu als partner bij het internationale adviesbureau Ward Howell. Ze helpt bedrijven op verschillende terreinen met het ontwikkelen van een langetermijnstrategie.

Met haar nieuwe baan sloeg Annemarie een nieuwe weg in. Dat was een bewuste keus, volgens de prinses. „Ik heb de politiek van alle kanten meegemaakt. Ik heb politiek en ook journalistiek zien veranderen en ik ben zelf natuurlijk ook veranderd. Toen ik veertig werd, heb ik me afgevraagd of ik nog zo door wilde gaan of iets anders moest gaan doen. Toen kwam de aanbieding. Het is interessant om in de private sector aan de slag te gaan. Het is een nieuwe uitdaging.”

Duurzamere samenleving

Prins Carlos is sinds het overlijden van zijn vader in 2010 hoofd van het hertogelijk en koninklijk huis Bourbon-Parma en draagt de titels hertog van Parma en hertog van Piacenza. Voor de carlisten in Spanje echter is hij de rechtmatige koning van Spanje, in plaats van de huidige koning Felipe VI.

Naast zijn band met Spanje heeft Carlos met zijn gezin en familie ook een band met de Italiaanse hertogdommen Parma en Piacenza, waar hij minstens één keer per jaar een aantal dagen verblijft en goede doelen ondersteunt.

In Nederland is Carlos directeur van Compazz, een onafhankelijke stichting die zich richt op het versnellen van de circulaire economie, duurzame innovatie en transitie. De prins beschouwt zichzelf als een strijder voor een duurzamere samenleving. „Ik zie mezelf nog steeds als een erfgenaam van een dynastie die een aantal waarden heel hoog in het vaandel had en heeft. Die waarden probeer ik overal in Nederland, Italië en Spanje uit te dragen. Een van die waarden is compassie, aandacht voor elkaar en voor de natuur. Dat deed mijn familie en dat doe ik nu ook in gesprekken met onder meer bedrijven en organisaties”, vertelde Carlos eerder in een interview.

Coronacrisis

Prins Carlos trad de laatste jaren geregeld in de openbaarheid om over zijn missie voor een duurzame toekomst te spreken. In juli verscheen van zijn hand het boek ”Wat is wijsheid”, over de wereld na de coronacrisis. Samen met twee hoogleraren spreekt de prins zich uit over de kansen die de huidige crisis biedt.

Ook Carlos moest vanaf maart vanwege de coronacrisis een pas op de plaats maken. „Een periode om dingen op een rijtje te zetten en je af te vragen of het wel moest doorgaan zoals het was.” In een interview in het Leidsch Dagblad legde de prins uit dat mensen „slimmer en beter” moeten gaan leven. „Het gaat niet zozeer om alles te minderen –vliegen, leven, consumeren–, maar vooral om ánders. Om slimmer. Als je nadenkt over je consumptiegedrag, merk je al snel dat je door beter plannen minder hoeft te reizen, dat je op een meer duurzame wijze met de wereld kunt omgaan en dat genoeg op een gegeven moment ook genoeg moet zijn.”

Titel

Dat het verleden ook een prins kan achtervolgen, werd enkele jaren geleden duidelijk. Eind 2015 werd bekend dat Carlos’ buitenechtelijke zoon Hugo net als zijn vader een Bourbon-Parma wilde worden. Hugo Klynstra was op dat moment achttien jaar en maakte gebruik van zijn wettelijk recht om naamswijziging aan te vragen.

Prins Carlos verzette zich tegen het verzoek van Hugo, maar hij verloor alle processen. In 2018 oordeelde de Raad van State dat Hugo Klynstra de naam en de titel van zijn vader mag dragen. De nu 23-jarige Hugo mag zich Zijne Koninklijke Hoogheid Carlos Hugo Roderik Sybren prins van Bourbon-Parma noemen. Daarnaast mag hij de titel prins en het predicaat Koninklijke Hoogheid voeren.

De naamswijziging had niet tot gevolg dat Klynstra ook lid werd van het Koninklijk Huis Bourbon-Parma. Hij kreeg de titel, maar is geen erfopvolger. Voor het gezin van prins Carlos en prinses Annemarie veranderde er in dat opzicht niets. Ook heeft het besluit geen invloed op de positie van prins Carlos in de koninklijke familie.