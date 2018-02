Tekort technisch personeel neemt toe

Van fietsenmakers tot steigerbouwers en van elektriciens tot bandenwisselaars: het tekort aan technisch personeel breidt zich als een olievlek uit. Voor een groeiend aantal beroepen zijn geen mensen meer beschikbaar, meldt uitkeringsinstantie UWV, zo schrijft De Telegraaf.

Dat zorgt voor lange wachtlijsten van mensen die hun e-bike willen laten repareren, en straks bij het terugplaatsen van de zomerbanden onder miljoenen auto’s. Bandenwisselaars die nu aan een opleiding beginnen, hebben binnen twee weken een baan, zo hoog is de nood. Bedrijven kijken ook niet meer naar de vooropleiding van een sollicitant, maar alleen naar of die ‘affiniteit’ heeft met techniek en bereid is om te leren.