Tachtigjarigen vertellen over prinses Beatrix

De NOS wijdt twee programma’s aan de tachtigste verjaardag van prinses Beatrix. De programma’s Beatrix 80 en Wij zijn 80! worden op 31 januari aaneengesloten uitgezonden op NPO 1.

In Beatrix 80 komen historicus Geert Mak en journaliste Jutta Chorus (auteur van het boek Beatrix - dwars door alle weerstand heen) aan het woord. Ze geven hun kijk op Beatrix als vorstin en prinses. Hoe is het nu met de prinses, bijna vijf jaar nadat ze afstand deed van de troon?

In Wij zijn 80! geven leeftijdsgenoten van Beatrix een tijdsbeeld van vooral de jaren 50 en 60. Negen bekende Nederlanders die in 2018 tachtig worden halen anekdotes op aan het dagelijks leven en het nieuws uit die jaren.

Ze komen bijeen op het uit de jaren 50 stammende stoomschip Rotterdam, dat op zijn eerste reis naar New York de toen 21-jarige prinses Beatrix aan boord had. Herman van der Zandt is de gastheer. De eerste vrouwelijke journaalpresentator van Nederland, Eugènie Herlaar, neemt de kijker mee naar het nieuws van die tijd.