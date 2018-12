Student Hoornbeeck luncht met koningspaar

Daan Weijgertze (19), student aan het Hoornbeeck College, heeft vrijdag geluncht met koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Het koningspaar at op Paleis Noordeinde met 28 Nederlanders die zich hebben onderscheiden door een bijzondere prestatie. Weijgertze won in september goud bij EuroSkills, het Europees kampioenschap voor jonge mbo’ers. „Vreselijk gaaf”, noemde de timmerman dat eerder in het Reformatorisch Dagblad.

Vrijdag beleefde hij opnieuw een onvergetelijke dag, toen hij mocht aanschuiven bij een zogeheten uitblinkerslunch. „De koning is een hele normale man om mee te praten. Hij vroeg hoe het was in Boedapest, waar de kampioenschappen plaatsvonden. We hebben gezellig met elkaar zitten babbelen.”

Daan zat aan tafel met onder anderen de secretaresse van het jaar, voetballer Wesley Sneijder en tv-presentator Beau van Erven Dorens. Koningin Máxima, die aan een andere tafel zat, heeft de student niet uitgebreid kunnen spreken. „Wel heb ik haar gedag gezegd en een hand gegeven.”

Op het menu stonden gerechten „met allerlei ingewikkelde namen. In ieder geval vogellever. Best lekker, alleen het voorgerechtje vond ik wat minder.”

Kledingvoorschriften waren er niet. „Alle gasten liepen in pak. Maar ik draag nooit een pak. Omdat er geen regels waren, heb ik gewoon aangetrokken waar ik me lekker in voel: een T-shirt en zwarte spijkerbroek.”

Winnende timmerman Hoornbeeck: Het klopt dat ik gouden handjes heb