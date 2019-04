Streekbezoek koninklijk paar aan Betuwe

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen woensdag 29 mei een streekbezoek aan de Betuwe. Ze worden ontvangen in Opheusden, Tiel, Geldermalsen en Culemborg.

Belangrijke thema’s en ontwikkelingen in de regio staan tijdens het bezoek centraal, met name op het gebied van vakonderwijs, arbeidsmigratie, jeugd en duurzaamheid.

Het bezoek begint in Opheusden, waar Tree Centre Opheusden (TCO) en laanboomkwekerij Volentis worden aangedaan. TCO is een overkoepelende handelsvereniging van 150 laanboomkwekers die zich gezamenlijk inzetten voor handel, kennisvermeerdering, innovatie en verkenning van nieuwe markten. Familiebedrijf Volentis is één van de kwekerijen.

In Tiel bezoeken koning en koningin op bedrijvenpark Medel transportbedrijf Vonk, een familiebedrijf dat ooit is begonnen als vervoerder van fruit, maar zich heeft ontwikkeld tot specialist in het vervoer en de op- en overslag van witgoedproducten in Europa.

Vervolgens wordt het koninklijk paar in Geldermalsen rondgeleid in de proeftuin van Koninklijke FruitMasters, een fruitcoöperatie met ruim 400 aangesloten fruittelers voor de verkoop van fruit in binnen- en buitenland.

Het bezoek wordt in het stadhuis van Culemborg afgesloten met een ontmoeting met jongeren en hun begeleiders van gemeente, politie en jeugdzorg over de jeugdproblematiek in Nederlandse steden en de aanpak waarmee Culemborg zijn jeugd weer op weg helpt. De jongeren spreken over hun reïntegratie, valkuilen en successen.