Speciale cryptomunt voor huwelijk prins Harry

Over ruim een maand stappen de Britse prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle in het huwelijksbootje en dat was reden voor het ontwikkelen van een nieuwe cryptomunt. De digitale munteenheid heeft als naam The Royal Coin gekregen. Dat meldt Royal Central.

De opbrengst van het aanbieden van de munt gaat naar drie goede doelen die het aanstaande echtpaar een warm hart toedragen. Het gaat om The Invictus Games, Sentebale en The Royal Foundation.

Crown and Country Magazine lanceert de cryptocurrency en stelt dat de lancering past bij een moderne prins als Harry. „Daarom hebben we besloten om deze grote internationale gebeurtenis te vieren en een moderne manier te creëren zodat iedereen op de wereld een beetje kan deelnemen aan de historische koninklijke bruiloft. Het stelt men in staat om prins Harry en Meghan Markle een huwelijksgeschenk te geven”, meldt het magazine.

De cryptomunt is officieel goedgekeurd door de British Monarchist Society and Foundation. Geïnteresseerden hebben tot 31 mei de kans om een Royal Coin te kopen. Vanaf 1 juni is de cryptomunt te verhandelen.