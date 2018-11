Singapore niet bang voor toekomst

Koning Willem-Alexander heeft woensdagavond bij het staatsbanket dat hij in het Koninklijk Paleis in Amsterdam aanbood aan president Halimah Yacob uitgebreid de loftrompet gestoken over Singapore. „Een land dat niet bang is de toekomst te omarmen. In veel opzichten is uw jonge land een voorbeeld: een pionier die anderen de weg wijst", aldus de koning in zijn tafelrede.

„Een hoge levensstandaard, excellent onderwijs, een toonaangevende infrastructuur, technologisch vernuft; ze komen allemaal samen binnen uw grenzen. Singapore bewijst dat ook kleine landen over een uitzonderlijke kracht en een wereldwijde uitstraling kunnen beschikken", vervolgde Willem-Alexander zijn opsomming.

Dat een Nederlander, Albert Winsemius, daarbij heeft geholpen „geeft ons een trots gevoel." Winsemius was in de beginjaren van het onafhankelijke Singapore speciaal adviseur van de alles bepalende premier Lee Kuan Yew. President Yacob verwees er in haar toespraak ook naar en vertelde dat ze dinsdag een ontmoeting had met Alberts zoon, de Nederlandse oud-minister Pieter Winsemius.

Zowel koning als president zei dat beide landen van elkaar kunnen leren. „Ik wil in Rotterdam en Eindhoven zien waarom Nederland zo hoog scoort op het gebied van innovatie", aldus Yacob. „Er is zoveel dat wij van u kunnen leren, met name op het gebied van technologische innovatie", meende Willem-Alexander.

Hij gaf de president ook een gebruiksaanwijzing voor Nederlanders. Die zijn „een beetje ongepolijst, een beetje vrijgevochten misschien. Nederlanders zijn niet bang om te experimenteren en om buiten de gebaande paden te zoeken naar oplossingen. Kenmerkend is de vrijheid die mensen voelen om zelf met ideeën te komen en initiatieven te nemen." Dat laatste is in het meer hiërarchisch ingestelde Singapore niet altijd gebruikelijk.