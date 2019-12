Schaduw over huwelijk prinses Beatrice

Het jaar 2019 was een tumultueus jaar voor de Britse koninklijke familie. Zo werpt de ophef rond prins Andrew een schaduw over de huwelijksplannen van zijn dochter Beatrice.

Vier generaties op één foto: de 93-jarige koningin Elizabeth II, haar zoon kroonprins Charles (71), kleinzoon prins William (37) en achterkleinzoon prins George (6). De hoogbejaarde vorstin –mét handtas– kijkt glimlachend toe hoe George ingrediënten zoals krenten, citroenschil, gember en maanzaad voor de kerstpudding mixt, terwijl Charles en William een handje helpen. De foto werd vlak voor Kerst vrijgegeven door het Britse hof.

Het maken van de traditionele kerstpudding is een vast onderdeel van de festiviteiten rond Kerst in Engeland. Jaarlijks worden er puddingen uitgedeeld door de Royal British Legion, een organisatie die veteranen en familie van Britse strijdkrachten ondersteunt en zo de veteranen een hart onder de riem wil steken.

Opvallend is dat op de foto niet alleen vier generaties van de koninklijke familie te zien zijn, maar ook de eerste, tweede en derde in lijn van troonsopvolging.

Wandeling

Het beeld is een verademing vergeleken met de onthullingen die afgelopen maanden naar buiten kwamen over Elizabeths tweede zoon, prins Andrew. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn vermeende banden met de in augustus overleden miljardair en zedendelinquent Epstein. Ook Andrew wordt van misbruik beschuldigd. Een interview op de BBC waarin Andrew alle aantijgingen ontkent, leidde ertoe dat hij zijn koninklijke taken voor onbepaalde tijd moest neerleggen. Ook trokken meerdere liefdadigheidsinstellingen hun handen van hem af.

De Britse pers spotte prins Andrew op eerste kerstdag terwijl hij naar de kerk op het landgoed Sandringham liep; hij woonde een vroegere dienst bij dan zijn familieleden en meed daardoor de traditionele wandeling van de koninklijke familie naar de kerk. De prins was enkele weken geleden wel aanwezig bij het kerstfeest dat zijn moeder hield voor haar personeel en bij de traditionele kerstlunch van koningin Elizabeth op Buckingham Palace, een jaarlijkse gelegenheid waar als het even kan alle leden van de koninklijke familie samenkomen.

De ophef over prins Andrew werpt een schaduw over de Britse koninklijke familie, maar in het bijzonder over de huwelijksplannen van dochter Beatrice (31). In september werd haar verloving met zakenman Edoardo Mapelli Mozzi (34) bekendgemaakt. Het verlovingsfeestje stond al eerder gepland, maar uit vrees voor paparazzi koos de prinses ervoor om het door te schuiven tot de dag van de kerstlunch. Na afloop van de lunch vertrokken Beatrice en Eduardo naar een bar in Londen om daar hun verloving te vieren. Prins Andrew was uitgenodigd voor het feest, maar liet verstek gaan. Volgens Britse kranten wilde hij niet bij het verlovingsfeest zijn „omdat dat niet goed zou overkomen.”

De schandalen die prins Andrew achtervolgen, hebben ook over de grens hun gevolgen. De Prince Andrew School in het Canadese Dartmouth overweegt zelfs van naam te veranderen. „Er zijn mensen die vinden dat de naam niet langer overeenkomt met de waarden van de gemeenschap”, zegt rector Brad McGowan. De school draagt sinds de oprichting in 1960 de nu omstreden naam. Door die lange geschiedenis is niet iedereen voorstander van een naamswijziging. „Ik ben me ervan bewust dat er aan beide kanten emoties zullen zijn en dat mensen zullen zeggen dat dit al zestig jaar de naam van de school is en het belangrijk is dat het zo blijft.”

Aartsbisschop

Prins Andrew kreeg eerder deze maand steun uit onverwachte hoek. Aartsbisschop Welby van Canterbury sprak zich in de Britse straatkrant The Big Issue voor het eerst uit over de ophef. Welby heeft een goede band met het Britse koningshuis. Hij sloot onder meer het huwelijk tussen prins Harry en Meghan en doopte hun zoon Archie en de drie kinderen van prins William en Catherine.

De aartsbisschop werd expliciet gevraagd naar de kwestie rondom Andrew en of hij vond dat leden van de koninklijke familie een hogere morele code dan de rest van de samenleving zouden moeten hebben. „Ik denk niet dat we van ze kunnen vragen om bovenmenselijke superheiligen te zijn, want niemand kan dat. Iedereen maakt fouten, iedereen is mens”, aldus het hoofd van de Anglicaanse Kerk.

Verder wilde Welby geen commentaar leveren. „Ik ga niets zeggen over een lid van de koninklijke familie, behalve dan dat ik verwonderd ben over wat voor geschenk ze zijn voor dit land. Het is makkelijk om ze voor van alles uit te maken, maar ze krijgen ook veel meer voor hun kiezen dan de meeste mensen. Waar mensen een fout begaan, hoef je alleen maar te onthouden dat iedereen menselijk is.”