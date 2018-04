In Londen is uitgebreid stilgestaan bij de verjaardag van koningin Elizabeth. Dat gebeurde met saluutschoten in Hide Park en bij de Tower Bridge.

Rond het middaguur werden 41 saluutschoten afgevuurd in Hide Park. Bij de Tower Bridge werden een uur later 61 saluutschoten afgevuurd. Dat duurde ongeveer tien minuten.

Zaterdagavond is er nog een speciaal concert voor de jarige vorstin. Sting, Tom Jones en Kylie Minoque zullen acte de pr├ęsence geven.