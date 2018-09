Rutte: Máxima is nu weer van ons

Koningin Máxima is woensdagmorgen in New York begonnen aan haar laatste gespreksronden. In haar functie als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties praat ze onder meer met haar klankbordgroep en haar New Yorkse staf. Aan het begin van de middag wordt het bliksembezoek afgesloten en vliegt Máxima terug naar Nederland.

De koningin begon woensdag met het overhandigen van haar jaarverslag aan VN-secretaris-generaal António Guterres. Ze deed dat in aanwezigheid van de eveneens in New York aanwezige ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken), Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking), Ank Bijleveld (Defensie) en de premiers Mark Rutte en Evelyn Wever-Croes van Aruba.

"Het is nu weer onze koningin", grapte Rutte bij aankomst toen Guterres 'zijn' speciaal pleitbezorger wilde inpalmen. Máxima kreeg ook voorrang bij het maken van de foto van het traditionele handen schudden met de VN-baas, die daar per bezoeker gemiddeld tien seconden voor uittrekt. De koningin kreeg vanwege de overhandiging van haar rapport iets meer tijd.

Daarna was Rutte aan de beurt, maar vanwege de efficiëntie werd de speciaal voor Máxima geplaatste extra VN-vlag niet vervangen door de Nederlandse driekleur. Rutte 'versierde' vervolgens ook een groepsfoto van zijn Arubaanse collega en de ministers samen met Guterres, die met een knikje dat zei 'vooruit, als het moet' instemde. Hij krijgt deze week meer dan honderd staatshoofden en regeringsleiders op bezoek, en het maken van de officiële foto is lopendebandwerk.

Het gezelschap had tot slot nog een kort onderhoud met de secretaris-generaal, die van Nederland ook het zogenoemde 'Passenger Name Record System' kreeg overhandigd. "Een in Nederland ontwikkelde technologie om in vliegdata terroristische patronen te ontdekken", aldus Rutte, die de techniek via de VN ook aan andere landen beschikbaar stelde.

Máxima vervolgde na de ontmoeting haar reeks ontmoetingen in de wandelgangen van de VN, al miste ze haar afspraak met de minister van Buitenlandse Zaken van Tanzania omdat hij vast zat in het New Yorkse verkeer. Het bewees nogmaals dat de koningin er goed aan had gedaan om haar gesprekken te houden in het hoofdkantoor van de VN of bij de UNDP, aan de overkant van de straat.