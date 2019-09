Rutte: aanwezigheid koning heeft voordelen

Het heeft grote voordelen dat koning Willem-Alexander de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toespreekt. Dat zei minister-president Mark Rutte dinsdagmiddag in de rozentuin bij het VN-hoofdkwartier in New York. "Hij staat vooraan in de rij, hij is staatshoofd, dus dat heeft grote impact", aldus Rutte.

De koning spreekt dinsdag aan het einde van de middag tot de wereldgemeenschap. Samen met onder anderen premier Rutte luisterde hij eerder naar de lange toespraken van de presidenten van Brazilië en de Verenigde Staten, die beiden de adviesspreektijd van een kwartier royaal overschreden.

Rutte en Willem-Alexander hadden het kennelijk naar hun zin, maar de premier wilde over zijn onderonsjes met de koning niets kwijt. "Dat valt onder het geheim van Huis ten Bosch en hier het geheim van de VN", aldus Rutte tijdens een ontmoeting met Nederlandse media.

Koningin Máxima was dinsdag aan de slag in haar VN-functie op het terrein van het beter toegankelijk maken van financiële diensten. De koningin sprak onder meer met de premier van Singapore en de minister van Financiën van Indonesië. "Fantastisch zoals zij dat doet", vond Rutte.