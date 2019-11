Rustiger ritme voor prinses Mette-Marit

Een jaar geleden kreeg de Noorse kroonprinses Mette-Marit de diagnose longfibrose. De chronische ziekte stempelt haar dagelijks bestaan. „Mijn leven is langzamer geworden.”

Het nieuws kwam hard aan, een jaar geleden in Noorwegen. En gaf antwoord op vragen die Mette-Marit al langer had. De kroonprinses tobde al jaren met gezondheidsproblemen; ze merkte onder andere dat haar conditie achteruitging. Artsen stelden de diagnose: ze lijdt aan een ongebruikelijke variant van longfibrose, een ongeneeslijke aandoening die het longweefsel aantast, met vermoeidheid, ademhalingsproblemen en energietekort tot gevolg.

Mette-Marit koos ervoor het nieuws van haar ziekte vrijwel direct bekend te maken, omdat de aandoening niet zonder gevolgen zou blijven. De prinses gaf een jaar geleden aan dat ze zo veel mogelijk wilde blijven werken en aan officiële gelegenheden wilde deelnemen. En dat ze de hoop had dat er „goede dagen in het verschiet liggen.” „Ik denk dat het bij het leven hoort om te leren leven met onzekerheid. Voor mij geldt dat ook, maar ik ben erg optimistisch en erg blij dat ik zulke goede mensen om me heen heb.”

Een week na de bekendmaking van het nieuws was Mette-Marit aanwezig bij de uitreiking van de Nordic Council Literature Prize 2018 in Oslo. Als steunbetuiging aan de prinses ging heel de zaal staan en trakteerde het aanwezige publiek haar op een groot applaus. De ontvangst deed de prinses zichtbaar goed.

Agenda leger

Dat Mette-Marit het rustiger aan moest doen, werd snel duidelijk. Ze stapte voor een groot deel uit de spotlights. Vorige maand sprak ze met de Noorse pers over haar gezondheidstoestand. De prinses wordt snel benauwd en moe, gaf ze aan. „Ik raak sneller uitgeput dan eerder, daarom moet ik ook beter voor mezelf zorgen dan voordat ik wist dat ik ziek was.”

Het valt voor de kroonprinses niet mee om over haar chronische longziekte te praten. „Ik ben me erg bewust van mijn gezondheidstoestand, maar ik wil niet dat die zo veel aandacht van buitenaf krijgt.” De prinses ervaart onrust door haar beperkingen. „Ik doe mijn deel niet zoals velen verwachten, eerder het tegenovergestelde”, aldus Mette-Marit. Ook kosten de intensieve behandelingen die ze ondergaat veel tijd, die ze naar eigen zeggen niet in het land kan besteden.

Ondanks de negatieve effecten van de ziekte probeert Mette- Marit ook stil te staan bij de positieve kanten van hoe ze zich nu voelt. „Ik kan meer zelf beslissen over mijn dagelijks leven en ik realiseer me hoe goed het voor mij is”, vertelt ze. De kroonprinses heeft haar agenda leger gemaakt. „Ik kan gaan wandelen, heb meer tijd om te lezen. Mijn leven is echt langzamer geworden.”

Kristalziekte

De longziekte is niet de enige ziekte waarmee Mette-Marit te maken heeft. Eind 2017 werd bekend dat de prinses aan benigne paroxismale positiedraaiduizeligheid lijdt, ook wel bekend als draaiduizeligheid of kristalziekte. Het is een nare verstoring van het evenwichtsorgaan; alles draait of beweegt om je heen, of je hebt het gevoel dat je zelf ronddraait of beweegt, terwijl je stilzit of ligt. „Ik dacht dat ik vervroegd in de overgang was”, zei Mette Marit in een interview met de Noorse radiozender P3. „Ik voel me inmiddels veel beter, maar af en toe ben ik wel vergeetachtiger.”