Ridderzaal voor het eerst sinds 1911 niet gebruikt

Het is dinsdag voor het eerst sinds 1911 dat de troonrede niet wordt voorgelezen in de Ridderzaal. De Staten-Generaal komen in verenigde vergadering bijeen in de Grote Kerk in Den Haag omdat daar de coronamaatregelen beter kunnen worden nageleefd dan aan het Binnenhof. Niettemin zijn er slechts zo'n 270 aanwezigen bij het voorlezen van de troonrede door koning Willem-Alexander, in plaats van de gebruikelijke duizend die er in de Ridderzaal altijd bij zijn.

Dat de keuze viel op de Grote Kerk was geen verrassing. Het gebouw werd al genoemd als uitwijkplek en alternatief voor de Ridderzaal in verband met de komende renovatie van het Binnenhof, die volgend jaar zou moeten beginnen. De Ridderzaal zou dan dit jaar voor het laatst zijn gebruikt. De coronacrisis heeft de tijdelijke buitengebruikstelling een jaar vervroegd.

De Ridderzaal is in 1904 voor het eerst gebruikt voor de opening van het parlementaire jaar, als opvolger wat tegenwoordig de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer wordt genoemd. In 1907 was de Ridderzaal vanwege een internationale vredesconferentie niet beschikbaar. Vanwege de afwezigheid van koningin Wilhelmina werd ook in 1911 afgezien van het gebruik van de Ridderzaal.