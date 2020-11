Rhenen wil portret van koning met baard

De gemeente Rhenen wil voor haar raadszaal een nieuw, herkenbaar portret van koning Willem-Alexander, mèt baard. Op voorstel van de SGP wordt een prijsvraag uitgeschreven waaraan alle kunstenaars in de gemeente kunnen deelnemen.

Het huidige portret in de raadszaal, van een baardloze koning, is niet meer actueel, constateerde de SGP. Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2021-2024 diende ze dinsdagavond daarom een motie in, onder de titel ‘Een baard voor onze koning’. Die werd met 12 tegen 5 stemmen aanvaard.

Volgens de SGP kan de culturele sector in Rhenen, die “aanzienlijk” wordt getroffen door de coronacrisis, wel een positieve opsteker gebruiken. “De financiële mogelijkheden voor het geven van een impuls zijn echter beperkt. Dit vereist een creatieve aanpak. Een prijsvraag voor een nieuw portret zou een goed idee zijn.” De PvdA vond de motie sympathiek, maar wees erop dat “er al genoeg mooie officiële staatsieportretten met baard” beschikbaar zijn.