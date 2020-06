Restauratieplan Paleis Soestdijk verschijnt als boek

Het omvangrijke restauratieplan voor Paleis Soestdijk en het omliggende landgoed met zijn talrijke monumenten is woensdag in boekvorm verschenen onder de benaming 'Een iconisch monument in transitie'. De uitgave van de nieuwe eigenaar MeyerBergman Erfgoed Groep kan onder meer via de website van het paleis worden ingezien en gedownload.

Het restauratieplan is opgesteld door Ben Verfürden, directeur van Hylkema Ergoed Advies en Ontwerp. In een interview met RTV Utrecht sprak hij woensdag van een "eervolle onderneming". Hij hoopt dat de werkzaamheden eind volgend jaar kunnen beginnen. Het zal voor verschillende klussen nog niet makkelijk zijn goede restaurateurs te vinden vanwege de in verschillende zalen van het paleis gebruikte technieken.

Uitgangspunt bij de aanpak en nieuwe bestemming van de historische, maar verwaarloosde voormalige woning van koningin Juliana is "om het landgoed in samenhang te ontwikkelen, zodanig dat het unieke karakter van het ensemble onaangetast blijft." Dat is een gigantische klus want er staan in totaal 23 monumentale gebouwen (16.000 m²) op het landgoed. Het paleis alleen al heeft circa 170 kamers en een omvang van 9000 m².

Om het geheel te financieren moeten er op het terrein een hotel, horeca en tientallen woningen komen. Daarover echter wordt nog gestreden, al werd in maart door de verschillende betrokken partijen waaronder de provincie Utrecht en de gemeente Baarn een akkoord bereikt over de plannen. In de gemeenteraad van Baarn is echter nog weerstand.