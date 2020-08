Rania (50) heeft miljoenen volgers

Een in Koeweit geboren Palestijnse, op de vlucht voor oorlogsgeweld, werd koningin van Jordanië en een van de invloedrijkste vrouwen ter wereld. Op 31 augustus wordt koningin Rania 50 jaar.

Het was de Golfoorlog die Rania al-Yassin met haar familie uit Koeweit verjoeg. Het Arabische land werd in augustus 1990 door buurman Irak bezet, waarna een internationale troepenmacht in de benen kwam om Saddam Husseins strijdmacht terug te jagen, de grens over.

Rania studeerde in Egypte bedrijfseconomie aan de Amerikaanse Universiteit in hoofdstad Caïro. In Jordanië vond ze werk, eerst bij een bank, daarna bij ICT-bedrijf Apple.

Opeens koningin

Prins Abdullah had bij hun eerste ontmoeting weinig tijd nodig om zich te bedenken: het was liefde op het eerste gezicht toen ze elkaar in januari 1993 bij een diner tegenkwamen. Ze verloofden zich al in maart en trouwden in juni. Een zoon, twee dochters en daarna weer een zoon werden geboren: Hussein, Iman, Salma en Hasjem. De jongste twee waren er nog niet toen de levensloop van hun ouders een verrassende wending nam: enkele dagen voordat koning Hussein op 7 februari 1999 stierf, bepaalde hij dat niet de kroonprins –zijn broer Hassan–, maar zijn zoon hem zou opvolgen, als koning Abdullah II. En Rania werd koningin.

Tien jaar later stond ze op nummer 76 in een top 100 van machtigste vrouwen ter wereld. Dat was gebaseerd op de vele –inmiddels zijn het er 33 miljoen– volgers die haar accounts op sociale media wisten aan te trekken, en dat terwijl haar land nog geen 10 miljoen inwoners heeft.

Niet dat alle belangstelling de echtgenote van de vorst aanstaat: in januari 2019 maakte ze duidelijk dat haar uitgaven aan kleding veel te hoog werden ingeschat; de meeste kleding werd door modehuizen aan haar uitgeleend, dus rekensommetjes die erop waren losgelaten wekten „een verkeerde indruk”, volgens een officiële verklaring van het Jordaanse hof. Ze kreeg ook kleding cadeau, een gebruikelijke „manier om de ontwerpen onder de aandacht te brengen.”

Religie

Intussen is Rania model voor islamitische vrouwen die een minder traditionele levensstijl hebben of graag zouden willen voeren. Ze draagt moderne kleding; geen hoofddoek. Haar man zou de Jordaanse monarchie verder willen moderniseren als hij uit traditionele hoek niet zo veel tegengas kreeg.

Van onverdraagzaamheid richting andere religies wil het koningspaar niets weten. Extremistische groepen hebben de islam gekaapt en daardoor is er wereldwijd vrees voor deze godsdienst ontstaan, zei Rania meermalen. Over kritiek die ze kreeg: „Het hoort bij mijn positie en bij een publieke functie. Mijn geloof is erg belangrijk voor me en ik geloof dat er geen tegenstelling is tussen de islam en vooruitgang of modernisering.”

De koningin zet zich in voor goede doelen en is daarom regelmatig aanwezig bij internationale bijeenkomsten. Zo richtte ze in 2009 1GOAL op om onderwijs mogelijk te maken voor 75 miljoen arme kinderen. Binnenslands is ze vorstin voor haar volk. Op 25 mei dit jaar verwees ze naar de coronacrisis: „Vandaag vieren we Onafhankelijkheidsdag in een uitzonderlijke situatie, maar wat niet verandert, hoe verschillend de omstandigheden ook zijn, is de liefde die we voelen voor dit land waar we trots op zijn. Moge God Jordanië zegenen.”