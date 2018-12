Queen kijkt in toespraak terug op druk jaar

Het is een druk jaar geweest voor de koninklijke familie, zo vertelde koningin Elizabeth in haar dinsdagmiddag uitgezonden kerstboodschap. Ze wees op de twee bruiloften en de twee baby's en de komst van nog een baby komend jaar. "Dat houdt een grootmoeder goed bezig”, zei de koningin. "Sommige culturen geloven dat een lang leven wijsheid brengt. Ik zou het graag willen geloven”, aldus de inmiddels 92-jarige Queen.

"Misschien is een deel van die wijsheid het herkennen van enkele van de verbijsterende paradoxen van het leven, zoals de manier waarop menselijke wezens een enorme neiging hebben tot goedheid, maar toch ook een capaciteit hebben voor het kwaad. Zelfs de kracht van het geloof, die vaak tot grote vrijgevigheid en zelfopoffering inspireert, kan ten prooi vallen aan tribalisme.”

Queen

"Maar door de vele veranderingen die ik in de loop van de jaren heb gezien, zijn geloof, familie en vriendschap niet alleen een constante voor mij geweest, maar een bron van persoonlijke troost en geruststelling”, zo zei Elizabeth. "Zelfs met de diepste verschillen, is de behandeling van de ander met respect en als een medemens altijd een goede eerste stap naar meer begrip.”

Ze herinnerde ook aan de viering van de zeventigste verjaardag van prins Charles, van wie ze een babyfoto uit 1949 op haar tafel in de White Drawing Room van Buckingham Palace had staan, waar de toespraak eerder was opgenomen.

Ook de foto van Charles' gezin die deze zomer ter gelegenheid van zijn verjaardag met zijn kinderen en kleinkinderen is genomen, had een prominente plek gekregen, naast een foto van Elizabeths vader uit de Eerste Wereldoorlog. "Met Kerstmis worden we ons scherp bewust van geliefden die zijn gestorven, ongeacht de omstandigheden. Maar natuurlijk zouden we niet treuren als we niet liefhadden”, zei de Queen.