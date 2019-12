Queen Elizabeth zoekt iemand die haar helpt met social media

Er is weer een baantje beschikbaar aan het hof van de Britse koningin Elizabeth. De nieuwe paleismedewerker in kwestie moet de sociale media-accounts en digitale communicatie van de Queen in goede banen gaan leiden.

„Het werk ligt nooit stil en heeft altijd als doel om nieuwe manieren te vinden om de Queen in de picture te zetten bij het publiek en op het mondiale podium. Dit is wat werken voor het koninklijk huis zo exceptioneel maakt”, valt te lezen in de vacature. De ideale kandidaat heeft volgens het paleis veel ervaring met het managen van sociale media-accounts en digitale communicatie en is ook een kei in face-to-face-communicatie.

Het nieuwe ‘Head of Digital Engagement’ gaat tijdens de 37,5 uur durende werkweek van maandag tot en met vrijdag op Buckingham Palace zelf aan de slag. Er wordt dan, als onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden, dagelijks een gratis lunch aangeboden.