De Britse koningin Elizabeth heeft donderdag in Londen de King’s Troop Royal Horse Artillery geïnspecteerd. De ceremoniële eenheid bestaat 70 jaar.

De King’s Troop Royal Horse Artillery komt onder meer in actie tijdens het jaarlijkse defilé Trooping the Colour, in juni.

Koningin Elizabeth (91) vermindert haar werklast geleidelijk. Jongere leden van het koninklijk huis, onder wie prins Charles, hebben sommige taken overgenomen.