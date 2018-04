Publiek welkom in Paleis Noordeinde

Veel pracht en praal van Paleis Noordeinde in Den Haag is normaal gesproken alleen te bewonderen op foto’s. Neem nu de balkonkamer die koning Willem-Alexander regelmatig op woensdag gebruikt om de geloofsbrieven van pas benoemde ambassadeurs in ontvangst te nemen. De foto’s daarvan zijn fascinerend om te zien. Al die heren in jacquet, inclusief de koning zelf. Vaak dragen de ambassadeurs traditionele kledij, waardoor de ceremonie een extra officieel tintje krijgt.

Soms zijn bijeenkomsten in het paleis iets minder besloten. Zoals donderdag, toen koningin Máxima een openingstoespraak hield bij de viering van het 15-jarig bestaan van de Prins Claus Leerstoel. Je zult maar als genodigde in de grote balzaal zitten luisteren. Ongetwijfeld zullen de blikken weleens afdwalen naar de prachtige kroonluchters of de versieringen aan de muur en het plafond.

Er is goed nieuws. Iedereen kan deze zomer een kijkje nemen in het Haagse paleis en de Koninklijke Stallen. De gebouwen worden voor het derde achtereenvolgende jaar enkele dagen opengesteld voor het publiek. Het werkpaleis van de koning is op 28 juli en de drie zaterdagen daarna geopend. De stallen zijn langer te bezichtigen, op woensdag 1 augustus en in de drie weken erna van woensdag tot en met vrijdag. Kaartjes van 6 euro zijn vanaf 28 juni te koop via internet: https://tickets.paleis-noordeinde.nl. Kinderen tot 5 jaar mogen gratis naar binnen.