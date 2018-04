Publiek kan Amaliapop gaan bekijken

De Russische poppenkunstenaar Elena Timkaeva toont dit weekend op de internationale Art Dolls Expo in Amsterdam een prinses Amaliapop. De Amaliapop werd zaterdag officieel onthuld door de 18-jarige tweelingzussen Mylène en Rosanne Waalewijn, ambassadrices van Make-a-Wish.

Art Dolls Expo vindt plaats in Studio Dansmakers op het voormalige Storkterrein in Amsterdam-Noord. Meer dan dertig kunstenaars uit onder meer Rusland, Oekraïne, Letland en Nederland laten in dit weekend nieuw werk zien.

Het maken van karakterpoppen gemodelleerd naar bekende mensen, zoals prinses Amalia, is een hele lange traditie. De Duitse gebroeders Heubach brachten al in 1912 een Julianapopje, de overgrootmoeder van prinses Amalia, op de markt. De prinsessen Wilhelmina en Juliana waren grote poppenliefhebsters. Prinses Juliana had een collectie van ongeveer zeshonderd speel- en sierpoppen.

De Amaliapop wordt geveild op de veilingsite Catawiki. Opbrengst van de pop gaat naar Make-a-Wish Nederland, die wensen vervult van kinderen met een ernstige, soms levensbedreigende ziekte.