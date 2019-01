Prinsessen in het leger

Dat prinsessen zich niet altijd in haute couture –mode van topontwerpers– hullen, bewijzen de kroonprinsessen Victoria en Mary met regelmaat. De twee zetten zich in voor het leger van hun land.

Een legeruniform in plaats van een designerjurk en kistjes in plaats van pumps; een grotere transformatie bestaat er bijna niet voor een prinses. De Zweedse kroonprinses Victoria en haar Deense collega Mary trekken met een bepaalde regelmaat eenzelfde uniform aan als veel landgenoten die in het leger dienen. Een voorbeeld dat onder anderen de koninginnen Máxima en Mathilde niet navolgen. In hun geval zijn het hun echtgenoten die een legeruniform aantrekken als ze de troepen van hun land bezoeken.

Camouflagestrepen

Bijna onherkenbaar was ze, eerder deze maand. Met een legerbaret, een camouflerend uniform en stevige kistjes was de aanstaande koningin van Zweden één met de militairen van de Lijfgarde, een van de oudste regimenten van de Zweedse strijdkrachten.

Kroonprinses Victoria bezocht de militairen in Kungsängen. Ze kreeg tekst en uitleg over de werkzaamheden van het 13e veiligheidsbataljon en mocht een simulator uitproberen. Daarnaast werd ze bijgepraat over de militaire inzet van honden.

De Zweedse kroonprinses neemt regelmatig een kijkje bij de strijdkrachten. Vaak blijft het daar niet bij, maar neemt ze ook deel aan oefeningen. Victoria maakt er geen probleem van zich qua uniform aan te passen aan de militairen. Zelfs camouflagestrepen op het gezicht ontbreken meestal niet.

De Lijfgarde is bijna 500 jaar oud en werd opgericht om de Zweedse koning Gustav Vasa (1496-1560) daadwerkelijk te beschermen. Ook nu nog levert dit legeronderdeel de bewakers van het Koninklijk Paleis en speelt de Lijfgarde een rol bij bijvoorbeeld officiële ontvangsten. Daarnaast heeft het onderdeel belangrijke militaire taken, zoals het voorbereiden van soldaten op internationale missies.

Handgranaat

In maart vorig jaar ging kroonprinses Victoria zelfs een stap verder. Ze was te gast bij het amfibieregiment, een legeronderdeel dat de marine en de landmacht ondersteunt. Het regiment had een heel programma voor de prinses in petto. In gevechtsuitrusting mocht ze schieten en ze waagde zich zelfs aan het gooien van een handgranaat.

Victoria plaatste een foto van zichzelf in gevechtsuitrusting op Instagram. Het bleek niet de eerste keer te zijn dat de prinses bij de speciale eenheid te gast was. Bij haar foto plaatste ze ook een foto van vijftien jaar geleden. Ook toen was ze bij een oefening in gevechtsuitrusting.

Luitenant Mary

Over haar bezoeken aan het nationale leger kan prinses Victoria praten met de Deense kroonprinses Mary. Die combineert zichtbaar moeiteloos verschillende werelden met elkaar. Bezoekt ze het ene moment een chique Deense modeshow, het volgende ogenblik verruilt ze haar modieuze outfit voor een legeruniform.

Prinses Mary is sinds 2008 lid van de Hjemmevaernet, de nationale reserve; ze is inmiddels eerste luitenant. De Deense Hjemmevaernet rukt uit bij crises en noodsituaties, waarbij ze de politie en het leger ondersteunt.

Net als alle andere leden moet ook Mary zich melden bij de opfriscursus, de jaarlijkse nationale training. De landelijke oefening start in de Ryes Kaserne in Fredericia en er doen zo’n 5500 Denen aan mee.

Brandblussen

Het doel voor prinses Mary is hetzelfde als die van haar onderdanen: haar verdedigende vaardigheden als militair aanscherpen en aantonen. Als kroonprinses kan Mary ook een kijkje nemen bij andere oefenende onderdelen, zoals de reserves van luchtmacht en marine. Van brandblussen tot drenkelingen redden: ze doet mee aan alle oefeningen.

Omdat een prinses nu eenmaal met beveiliging en dergelijke zaken te maken heeft, is de slaapplek van Mary tijdens de trainingen wel afwijkend: terwijl de andere deelnemers in barakken overnachten, wijkt Mary uit naar De Dannebrog, het Deense koninklijke jacht. Een militaire parade sluit elke nationale training af. Mary is ook daar present en ontmoet dan ook haar schoonmoeder, koningin Margrethe, die de parade afneemt.

>>rd.nl/konhuis