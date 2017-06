Prinses Margriet presenteert Rode Kruis-munt

Prinses Margriet heeft zaterdagochtend de eerste Rode Kruis-munt geslagen. Het muntje is ontworpen ter gelegenheid van de 150e verjaardag van het Nederlandse Rode Kruis.

Margriet is vicevoorzitter en beschermvrouwe van de organisatie. De eerste Rode Kruis-munt werd geslagen in het Muntgebouw in Utrecht. Veel verzamelaars hadden zich bij het gebouw verzameld om een glimp van de unieke gebeurtenis op te vangen.

De munt is 5 euro waard en komt volgende week in omloop. Het Rode Kruis is de grootste vrijwilligersorganisatie ter wereld. In Nederland werken er bijna 30.000 vrijwilligers bij het Rode Kruis.