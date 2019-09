Prinses Margriet overhandigt tulpenbollen aan Canadese veteraan

In het kader van 75 jaar vrijheid heeft prinses Margriet maandag op Paleis het Loo een aantal tulpenbollen aan de Canadese veteraan Don White overhandigd.

De overhandiging van de zogenaamde Liberation75-bollen staat symbool voor 100.000 tulpenbollen die Nederland schenkt aan Canada, 75 jaar na de bevrijding van Nederland door de geallieerden. In 1945 schonk Margriets moeder, toenmalig prinses Juliana, ook al 100.000 tulpenbollen aan Canada, als dank voor haar verblijf in Ottawa tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In totaal worden 1,1 miljoen Liberation75-tulpenbollen geplant in Canada, als dankbaarheid voor het gelijke aantal Canadezen dat betrokken is geweest bij de Tweede Wereldoorlog. De bollen worden daar geplant in schooltuinen.

De tulp is het symbool geworden van de vriendschap tussen Nederland en Canada. Afgelopen vrijdag ontving White uit handen van premier Mark Rutte al een bos naar hemzelf vernoemde tulpen.