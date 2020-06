Prinses Margriet opent voedselbos voor dwergapen in Apenheul

Prinses Margriet heeft zich woensdagochtend zichtbaar vermaakt in Apenheul in Apeldoorn. Ze was, als beschermvrouwe van Stichting Apenheul, naar het dierenpark afgereisd voor de opening van een voedselbos voor dwergapen en nam ook even de tijd om de bewoners van het park te groeten.

Het voedselbos is een nieuwe plek op het park met meerdere loslopende soorten dwergapen en een ruim 100 meter lange insectenmuur. De muur en de wilde bloemen en planten in het bos vormen samen de primaire voedselvoorziening voor de apen.

Margriet opende het nieuwe gebied en nam een kijkje - ook op gepaste afstand - bij de apen op hun nieuwe stek. Daarna kreeg de prinses van deskundigen van het park uitleg over diverse aspecten van het voedselbos en zijn inwoners.

Aanvankelijk zou Margriet al in april naar Apenheul gaan voor de opening, maar die werd vanwege de uitbraak van het coronavirus uitgesteld.