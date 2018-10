Prinses Margriet doopt De Witte Swaen

Prinses Margriet heeft zaterdagmiddag nog net voor een fikse stortbui het nagebouwde expeditieschip van Willem Barentsz gedoopt. Zij wenste De Witte Swaen, die overigens nog moet worden afgebouwd, een behouden vaart.

De naam van de boot waarmee Barentsz de noordelijke doorvaart naar Indië probeerde te vinden en waarmee hij op Nova Zembla strandde, is eigenlijk altijd onbekend gebleven. Volgens onderzoek in de archieven heette het origineel De Witte Swaen, zo maakte bouwmeester Gerald de Weerdt bij de doopplechtigheid bekend. Hij heeft althans nog geen bewijzen van het tegendeel gevonden.

Op de kade in Harlingen, waar sinds 2010 door een groep vrijwilligers op een werf aan het schip is gebouwd, had zich veel publiek verzameld om de doop en de daarop volgende te water lating - via een hijskraan - te zien.

In De Witte Swaen zitten al 27.000 manuren aldus De Weerdt, die trots was op het voorlopige resultaat. "We zijn tegen de stroom in begonnen, midden in de economische crisis. Het heeft daarom zo lang geduurd en soms waren we er ook wel moe van", bekende hij eerlijk.

In het komende jaar moet het schip letterlijk en figuurlijk worden opgetuigd: masten, ra's, zeilen en tuigage ontbreken nog.