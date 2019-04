Prinses Margriet bij benefietdiner in Leiden

Het werd prinses Margriet donderdagavond niet gemakkelijk gemaakt toen ze bij de Pieterskerk in Leiden aankwam voor het galadiner van de Netherlands-America Foundation (NAF). Van de vele ingangen die de monumentale kerk heeft, werd de prinses gedirigeerd naar wat gerust de 'moeder van alle zij-ingangen' kan worden genoemd. Geschikt voor rolstoelgebruikers, maar daardoor glibberig en steil voor dames in een galajurk.

Prinses Margriet liet zich niet van de wijs brengen en kwam heelhuids binnen, waar de overige genodigden zich via een veel royalere ingang al hadden verzameld voor het benefietdiner.

De NAF zet zich in voor goede banden tussen Nederland en de Verenigde Staten. Dat doet de stichting onder meer door het verstrekken van studiebeurzen aan Nederlandse en Amerikaanse studenten. Voor die beurzen is wel geld nodig. Een flink bedrag wordt ieder jaar opgehaald bij het Peter Stuyvesant Ball in New York, maar voor het eerst is er nu ook een Nederlandse tegenhanger georganiseerd.

Prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven zijn vanaf het begin al beschermpaar van de NAF, en zijn ook bijna elk jaar present bij het gala in New York.