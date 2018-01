Prinses Margriet is vrijdag 75 jaar geworden. De prinses werd op 19 januari 1943 geboren in het Civic Hospital in het Canadese Ottawa. Op 2 augustus 1945 kwam ze voor het eerst in Nederland, waar ze haar jeugd doorbracht op Paleis Soestdijk.

Op 10 januari 1967 trouwde Margriet met Pieter van Vollenhoven. Het paar heeft vier zonen en elf kleinkinderen.

Leeftijd is geen reden om te stoppen met werken, vindt de prinses. Margriet zet zich al jaren in voor het Rode Kruis en gehandicaptensport.