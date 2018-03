Prinses Mako dubt nog over huwelijk

Japanse media zijn er niet van overtuigd dat prinses Mako, de oudste kleindochter van keizer Akihito, over twee jaar alsnog trouwt met haar voormalige medestudent Kei Komuro.

Het plotselinge uitstel van de voor 4 maart geplande officiële verlovingsceremonie ”Nosai no Gi” en het huwelijk op 4 november doen vermoeden dat het paar met hun eerdere trouwbesluit een overhaaste beslissing heeft genomen en daar nu spijt van heeft.

Prinses Mako (26) heeft die gedachte zelf voeding gegeven. Vorig jaar mei begonnen in de media verhalen te circuleren over de relatie en in september werden, eerder dan verwacht en gewenst, de verlovingsplannen bekendgemaakt. „We hebben ons te veel gehaast”, aldus Mako in een verklaring eerder deze maand. „We waren niet goed voorbereid op een huwelijk. Ik wil er dieper over nadenken, me er beter op voorbereiden en denken over de tijd die erna volgt.”

Ze had overleg gevoerd met haar ouders en de keizer. Die hadden begrip getoond voor het besluit tot uitstel. Het speet haar zeer voor ophef te hebben gezorgd.

Financieel geharrewar

Volgens de Japanse roddelpers speelde er echter meer. Er waren financiële problemen in de familie van Mako’s aanstaande. Kei Komuro’s vader overleed toen Kei op de lagere school zat. Zijn moeder kreeg niet lang daarna een vriend, die haar in later jaren ruim 30.000 euro gaf voor schoolgeld en opleiding van Kei. De vriend eiste het geld terug toen aan de relatie een einde kwam. Keis moeder weigert te betalen, omdat het om een schenking zou gaan en niet om een lening.

Een pijnlijk verhaal dat de festiviteiten rond verloving en huwelijk dreigde te overschaduwen. „Met het uitstel is er nu tijd om de problemen op te lossen”, aldus een paleisofficial.

Uit het keizershuis

Prinses Mako, die werkt aan haar doctoraal in museumwetenschappen, had meer om over na te denken. Met haar huwelijk zou ze automatisch haar titel, status en lidmaatschap van het keizershuis verliezen en voortaan door het leven gaan als ”mevrouw Komuro”. Daar is ze weliswaar een leven lang op voorbereid, maar in de praktijk kan het tegenvallen na een afgeschermd leven in de keizerlijke kooi, waar traditie, protocol en het immer aanwezige keizerlijk hofagentschap het laatste woord hebben. Ook al kon Mako een studie volgen en ook aan een buitenlandse universiteit leren. Het was in haar studietijd dat ze Kei leerde kennen.

Dat Mako buiten de keizerlijke familie komt te staan, is een uitvloeisel van de door de Amerikaanse bezetter in 1947 beïnvloede Keizerlijke Huiswet. Daarin werd bepaald dat een prinses die buiten de keizerlijke familie huwde, automatisch haar titel opgaf. Omdat eerder alle zijtakken van het keizershuis van hun status waren ontdaan, was het daarna voor vrouwen in feite onmogelijk om keizerlijk te huwen. Niemand echter die er destijds aan dacht wat de gevolgen zouden zijn wanneer in de familie louter meisjes geboren zouden worden, zoals inderdaad gebeurde.

Onder de negentien leden van de keizerlijke familie bevinden zich naast Mako nog zes ongehuwde prinsessen, die op den duur dus allemaal zullen verdwijnen. Dan blijft er na het aftreden volgend jaar april van keizer Akihito (83) –die twee zoons en één kleinzoon heeft– weinig over. Het voortbestaan van het keizershuis rust in feite op de smalle schouders van Mako’s jongere broertje Hisahito (11), de enige jongen die sinds 1965 in de familie is geboren.

Vandaar dat er stemmen zijn opgegaan om de regel af te schaffen, hetgeen op verzet stuit van de aanstaande keizerin Masako, die niet wil dat haar dochter Aiko deze ontsnappingsroute wordt ontnomen. Gezien het tempo waarin in Japan wijzigingen worden doorgevoerd, zal er voor Mako niets veranderen als ze inderdaad in 2020 met Kei trouwt.