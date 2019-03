Prinses Mabel vraagt zich af wat Britten willen

De reeks stemmingen in het Britse Lagerhuis over brexit, de uittreding uit de Europese Unie, heeft ook bij de in Londen wonende prinses Mabel voor vertwijfeling gezorgd. "Het Britse parlement wil de zachte brexit van May niet, wil geen harde brexit, wil geen nieuw referendum. Wat willen ze? Eeuwige limbo?” vraagt de prinses zich donderdagavond af op Twitter.

Eerder op de dag had ze zich bij terugkeer uit New York op het Londense vliegveld Heathrow afgevraagd of ze als EU-ingezetene binnenkort een andere doorgang moet gebruiken dan nu. Ze plaatste bij die vraag een foto van een informatiebord op de luchthaven dat aangeeft waar paspoorthouders van het Verenigd Koninkrijk, de EU en niet uit de EU in de rij moeten gaan staan.

Mabel was de afgelopen dagen in New York voor de 63e bijeenkomst van de VN-commissie voor de status van vrouwen, waar onder meer ook het tegengaan van kindhuwelijken aan de orde werd gesteld. Maandag wordt prinses Mabel verwacht in Veldhoven waar ze bij ASML samen met haar schoonmoeder prinses Beatrix aanwezig is bij de uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs. Die wordt voor de vijfde keer verleend aan de 'ingenieur van het jaar'.