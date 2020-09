Prinses Máxima praat in Zwijndrecht met mantelzorgers over corona

Máxima is dinsdagmiddag langsgegaan bij een aantal mantelzorgers en de naasten voor wie ze zorgen in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk. Dat deed de koningin om te horen over de impact van de coronamaatregelen op hen en op mantelzorgondersteuners.

In Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht bracht Máxima een bezoek aan cliënten thuis. De koningin hielp daar ook hun mantelzorgers en de zorgverleners die mantelzorgondersteuning bieden met onder meer het voorlezen van de krant, samen koffie drinken en praten over de interesses van de cliënten.

Vervolgens ging Máxima naar Ridderkerk waar ze sprak met mantelzorgers, familieleden en mantelzorgondersteuners van de organisatie ZorgMies Nederland. Zij vertelden haar over de ondersteuning die wordt geboden, wat de vervangende mantelzorg voor hen betekent en hoe de zorg tijdens de coronacrisis is ingericht.