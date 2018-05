Prinses Lalla Salma viert veertigste verjaardag

Prinses Lalla Salma van Marokko wordt donderdag veertig jaar. Of zij haar verjaardag viert als vrouw van de Marokkaanse koning Mohammed VI is de vraag, want de prinses is al ruim een halfjaar niet in het openbaar verschenen.

Het is een feestweek aan het Marokkaanse hof, want morgen hoopt ook kroonprins Moulay Hassan jarig te zijn; hij wordt vijftien jaar. Hij is de oudste zoon van prinses Lalla Salma en koning Mohammed VI (54) en heeft een jonger zusje, prinses Lalla Khadija (11).

Of de verjaardagen tot een groot gezamenlijk feest in het Marokkaanse koninklijk paleis leiden? Het zou niet goed gaan tussen Mohammed en Lalla Salma, volgens diverse media. Meerdere Spaanse kranten en websites hebben vorige maand geruchten verspreid over de scheiding van de koning en zijn vrouw. De Spaanse pers baseert zich op paleisbronnen.

Hartoperatie

Of de geruchten kloppen, is onduidelijk. Feit is wel dat Lalla Salma in oktober vorig jaar voor het laatst in het openbaar is gezien. Opmerkelijk, omdat ze de maanden ervoor geregeld bij officiële gelegenheden aanwezig was. Een jaar geleden werd Lalla Salma voor het laatst samen met de koning gezien.

De geruchten werden een paar weken geleden versterkt toen koning Mohammed een hartoperatie moest ondergaan. De koning liet zich na de operatie fotograferen met zijn kinderen, broer en zussen, maar Lalla Salma ontbrak. Ook zou de prinses nooit zijn langsgekomen in Parijs, waar Mohammed was geopereerd.

Marokkaanse media schrijven niet over de vermeende huwelijkscrisis. De Marokkaanse regering zwijgt ook; toen een Spaans persbureau om een reactie vroeg, werd het doorverwezen naar het hof. Daar wil niemand ingaan op de afwezigheid van Lalla Salma.

Prinsessentitel

De prinses werd als burgermeisje Salma Bennani geboren in de Marokkaanse stad Fez. In 2002 trouwde ze met koning Mohammed VI.

Lalla Salma kreeg de titel prinses; uniek, want niet eerder kreeg een vrouw van een Marokkaanse vorst deze titel. Ook kwam ze na de bruiloft publiekelijk in beeld; opnieuw een breuk met de traditie, want tot dan toe waren zelfs foto’s van koningsvrouwen ongebruikelijk in Marokko.

Door deze modernisering vertegenwoordigde Lalla Salma het Marokkaanse koningshuis ook in andere landen. In 2013 was ze aanwezig bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander.

Koning Mohammed was twee jaar geleden voor een privébezoek in Nederland, maar is nog niet voor een officieel bezoek in Nederland geweest. Mocht dat gebeuren, dan is de kans dat hij prinses Lalla Salma aan zijn zijde heeft niet groot.

