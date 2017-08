Prinses Irene wordt 78 jaar

Prinses Irene viert zaterdag haar 78ste verjaardag. De jongere zus van prinses Beatrix en tante van koning Willem-Alexander treedt nog maar weinig op de voorgrond. Dit voorjaar stuurde ze in aanloop naar de verkiezingen echter wel een open brief aan de fractievoorzitters en lijsttrekkers van politieke partijen in de Eerste en Tweede Kamer.

Dat deed Irene van Lippe-Biesterfeld, zoals het schrijven was ondertekend, in haar functie als voorzitter en oprichter van Stichting NatuurCollege. Ze vroeg de politiek meer rekening te houden met de Aarde. „De eenzijdig economische belangen van private partijen, in het bijzonder die van de energie-, voedsel- en financiële industrie, staan steeds meer op gespannen voet met een verantwoorde manier van omgaan met de Aarde en daarmee met de publieke belangen van huidige en toekomstige generaties”, aldus de prinses.

Een tegenslag was er dit voorjaar ook toen Irene bij het skiën een knieblessure opliep. „Ik hoorde krak-krak en ik zag mijn knie in een hoek die niet kan”, vervolgt de prinses. „Toen dacht ik: dit is mis”, vertelde ze daarover in het radioprogramma Kunststof.