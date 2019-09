Prinses Irene op feestavond toch in schijnwerpers

Prinses Irene is maandagavond tijdens de feestelijke voorstelling die ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag in Koninklijk Theater Carré werd gehouden, niet ontsnapt aan een welgemeend 'lang zal ze leven' van het publiek. En dat terwijl de prinses niet zichzelf maar de natuur in de schijnwerpers wilde plaatsen.

Er was in de uitverkochte zaal nog meer eerbetoon. Aan het slot van de voorstelling kwam minister Carola Schouten op het podium om namens het kabinet bekend te maken dat er op de Wageningen Universiteit een leerstoel komt waarin het gedachtegoed van Irene over de natuur de komende jaren aandacht zal krijgen. Irene, die op het podium was gekomen om de uitvoerenden van de avond bloemen te geven, toonde zich blij met de geste.

De theateravond was samengesteld door huisvriend Herman van Veen en die had gezorgd voor een ware hutspot aan uitvoeringen, van dichtkunst tot dans van zowel Het Nationale Ballet als het ISH Dans Collectief. Er was muziek van onder meer het ZO! Gospel Choir en cabaret van Claudia de Breij, die eerder dit jaar met prinses Irene in Amsterdam deelnam aan de Klimaatmars. Herman van Veen sloot het geheel af en tekende ook voor de grote finale.

De koninklijke familie was goed vertegenwoordigd bij de 'ode aan de natuur'. Koning Willem-Alexander, die dinsdag de troonrede moet voorlezen, sloeg het feest niet over en ook de prinsessen Beatrix en Margriet waren gekomen. Prins Constantijn en prinses Laurentien, en op prinses Anita na alle kinderen van Margriet en hun partners zaten in de koninklijke loge. Het gezin van Irene zat met haar vooraan in de zaal.

In haar openingswoord had Irene ook even stil gestaan bij het overlijden vorige maand van haar jongste zusje prinses Christina. Die werd deze avond gemist, te meer omdat ze er zo van zou hebben genoten, aldus Irene.