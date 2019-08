Prinses Ingrid Alexandra krijgt natuurreservaat cadeau

Prinses Ingrid Alexandra heeft van de Noorse overheid een wel heel bijzonder cadeau gekregen. Omdat de 15-jarige dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit zaterdag wordt geconfirmeerd als lid van de lutherse staatskerk wordt een voormalig natuurreservaat naar haar vernoemd.

Het gaat om het natuurgebied Hengsåsen in Oslo dat hernoemd wordt tot Prinsesseåsen, te vertalen als de ‘Prinsessenheuvel’. Het heeft een lange koninklijke geschiedenis aangezien het gebied in 1883 werd gekocht door koning Oscar II. In hetzelfde jaar werd het toegevoegd aan het koninklijke landgoed Bygdøy Kongsgård, het zomerverblijf van Leonor’s opa en oma, koning Harald en koningin Sofia. “Ik wil de prinses feliciteren met haar confirmatie”, zei premier Erna Solberg over het cadeau in een persverklaring. “De confirmatie is een belangrijke dag in het leven van jonge mensen en ik wens de prinses een geweldige dag en veel geluk met de toekomst.”

Ingrid Alexandra kreeg eerder deze week al traditionele Noorse klederdracht van koning Harald en koningin Sonja. Het kostuum, een replica van wat vrouwen tussen 1800 en 1850 droegen in de Noorse provincie Telemark, zal ze dragen tijdens de geloofsbelijdenis.

De plechtigheid vindt plaats in de kapel van het Koninklijk Paleis, waar de prinses in april 2004 ook is gedoopt. De dienst wordt geleid door Kari Veiteberg, de bisschop van Oslo.