Prinses Haya strijdt om haar kinderen

Prinses Haya van Jordanië vluchtte vorig jaar met haar zoon en dochter uit haar woonplaats Dubai. Vanuit Londen vecht ze voor de voogdij over haar kinderen.

Het begon als een sprookje. In 2004 trouwde prinses Haya (nu 45) met de momenteel 70-jarige emir van Dubai, sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Ze werd zijn zesde echtgenote. Het echtpaar kreeg twee kinderen, Jalila (12) en Zayed (8).

De halfzus van de Jordaanse koning Abdullah, en dochter van wijlen koning Hussein, had zestien jaar geleden niet kunnen denken dat juist haar kinderen nu inzet zijn van een rechtszaak. Het sprookje is namelijk niet meer wat het was.

Ontsnappen

In juli 2019 vluchtte prinses Haya met haar twee kinderen naar Europa. Een duidelijke reden werd niet gegeven. Volgens de BBC verliet Haya Dubai omdat ze meer details te weten is gekomen over het weglopen en onder dwang terughalen van twee oudere dochters van de emir. Zij deden pogingen om uit het paleis te ontsnappen.

Er volgde een hoorzitting bij een familierechtbank in Londen, omdat de prinses daar met haar zoon en dochter is gaan wonen. Volgens de Britse media zou de prinses een huis hebben in de chique wijk Kensington. Daar zou ze extra worden beveiligd om ontvoering naar Dubai te voorkomen.

Prinses Haya en haar echtgenoot stonden twee dagen tegenover elkaar in de familiekamer van het Britse High Court of Justice. Beiden strijden om de zeggenschap over hun twee kinderen. Er werd benadrukt dat de rechtszaak niet over hun huwelijk of een mogelijke scheiding gaat.

Haya was zelf bij de zitting aanwezig. Ze vroeg de rechtbank om een verbod op fysiek geweld, direct of indirect contact opnemen, wegvoeren uit een land of het regelen van een huwelijk. De prinses vroeg de rechtbank tijdelijk de voogdij over haar dochter over te nemen, omdat ze vreest dat het meisje gedwongen zal worden te trouwen. Prinses Haya kreeg de voorlopige voogdij over de twee kinderen.

De emir van Dubai heeft tot op heden nog geen officiële reactie gegeven. Er circuleert wel een gedicht van zijn hand waarin een verwijzing wordt gezien naar een scheiding en het gevoel door Haya te zijn verraden en bedrogen.

Voorgrond

Koning Abdullah van Jordanië schoot zijn halfzus te hulp door haar voor te dragen als plaatsvervangend ambassadeur in Londen. In haar nieuwe positie geniet Haya diplomatieke bescherming.

Prinses Haya is altijd een onafhankelijke vrouw geweest en wellicht daardoor ook een buitenbeentje gebleven in Dubai. Anders dan andere vrouwen trad zij wel geregeld op de voorgrond. Haya behoort tot de bekendste en meest extraverte leden van de Jordaanse koninklijke familie. Ze is een professionele springruiter, deed in 2000 voor Jordanië mee aan de Olympische Spelen en is sinds 2007 lid van het Internationaal Olympisch Comité. Ze was de eerste met een Arabische achtergrond die goodwillambassadeur werd voor het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties en is zeer actief voor dit goede doel.

Hoe de toekomst van prinses Haya en haar kinderen er in Londen uit zal zien, is onbekend. Het is in elk geval geen benijdenswaardig vooruitzicht voor hen, zoals terugkeren naar Dubai dat ook niet is.