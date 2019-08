Prinses Christina koos leven in de luwte

„Zij was een vrouw die ondanks haar handicap positief en sociaal in het leven stond en zich ondanks haar afkomst bescheiden opstelde.” Eén van de reacties na het overlijden van prinses Christina.

De 72-jarige prinses stierf vrijdagmorgen, bijna twee jaar nadat botkanker bij haar werd vastgesteld. Ze is de eerste in de koninklijke familie die wordt gecremeerd. Eerder werden de familieleden steevast bijgezet in de grafkelders van de Nieuwe Kerk in Delft. Prins Friso werd in 2013 begraven in Lage Vuursche, vlak bij Kasteel Drakensteyn, waar hij zijn kinderjaren doorbracht. Prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven willen in de natuur begraven worden, vermoedelijk in de buurt van Paleis Het Loo. Prinses Irene kondigde in 2016 aan dat ze voor crematie kiest.

Prinses Christina, jongste dochter van koningin Juliana en prins Bernhard, werd op 9 oktober 1947 gedoopt in de Domkerk in Utrecht. In die kerk werd in 1975 ook haar huwelijk met Jorge Guillermo bevestigd. In 1994 werd bekend dat Christina echtscheiding had aangevraagd. De financiële afwikkeling ervan duurde twee jaar.

Hofmansaffaire

De visuele handicap van prinses Marijke, zoals ze tot 1963 heette, leidde tot een crisis in de monarchie, door onenigheid tussen haar ouders over de ingeschakelde gebedsgenezeres Greet Hofmans.

Toen Christina ouder werd, ging ze haar eigen weg, zoveel mogelijk in de luwte. Ze trad in de openbaarheid bij familieaangelegenheden en bij de prijsuitreiking van het naar haar vernoemde muziekconcours. De laatste tijd verbleef ze een groot deel van het jaar in het Italiaanse Porto Ercole, de kustplaats waar haar ouders een vakantiehuis bezaten, De Gelukkige Olifant.

De prinses was zangeres en bracht in 2000 en in 2002 een cd uit. Ze zong ook bij het huwelijk van prins Bernhard jr. in 2000 en –op hun verzoek– bij de uitvaarten van haar ouders in 2004. Tijdens de bijzetting van prinses Juliana zong ze ”It’s a gift to be simple” (Het is een gave eenvoudig te zijn). Bij de teraardebestelling van prins Bernhard bracht Christina zijn lievelingslied ten gehore: het Mexicaanse ”La Golondrina” (De zwaluw).

Kranig

Christina bereikte niet zo’n hoge leeftijd als haar ouders en haar drie zussen. In het condoleanceregister stroomden vrijdag de reacties binnen. „Veel respect voor prinses Christina om de invulling van haar eigen niet altijd gemakkelijke leven. Ze ging haar eigen weg maar was er toch altijd wanneer het nodig was. Dank voor haar bijzondere bijdrage aan de kunst en cultuur in ons land.”

Een ander reageerde: „Als de dag van gisteren herinner ik mij de bekendmaking op de radio van de geboorte van prinses Marijke toen ik zelf vijf jaar oud was. Ik ben opgegroeid met „de prinsesjes”, koningin Juliana en paleis Soestdijk dicht bij mijn woonplaats Hilversum. (...) Niet voor te stellen dat de Benjamin als eerste is overleden. Wat heeft zij zich kranig in haar leven staande weten te houden; veel respect!”