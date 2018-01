Prinses Charlotte voor het eerst naar school

Prinses Charlotte is maandag voor het eerst naar school geweest. Haar moeder Catherine, de hertogin van Cambridge, had foto’s genomen van haar dochter die via Twitter werden verspreid.

Op de foto’s is te zien hoe Charlotte in een rode jas haar huis verlaat om naar school te gaan. Bij de foto schrijft Kensington Palace dat prins William en Catherine de foto’s vol trots met de buitenwereld delen. In een tweede tweet wordt uitgelegd dat Catherine de foto’s nam voordat Charlotte naar haar school ging.

De prinses gaat vanaf nu vijf dagen per week naar Willcocks Nursery School. Dat is niet dezelfde school waar haar broer prins George naartoe ging. Hij begon zijn schoolcarrière op het Westacre Montessori in Norfolk.