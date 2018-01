Prinses Beatrix viert 80e verjaardag privé

Prinses Beatrix viert woensdag haar tachtigste verjaardag in besloten kring met familie en vrienden. Zaterdag volgt nog een feest in het Koninklijk Paleis in Amsterdam, eveneens achter gesloten deuren.

Publieke aandacht voor het bereiken van de mijlpaal wenste de prinses niet. Verzoeken om interviews heeft ze weggewuifd. De NOS brengt daarom woensdagavond een programma over de jarige aan de hand van archiefbeelden en gesprekken met schrijver Geert Mak en journaliste Jutta Chorus, die in 2013 een kort geleden heruitgegeven boek over Beatrix uitbracht.

Felicitatieregister voor jarige Beatrix

De Rijksvoorlichtingsdienst gaf dinsdag een reeks foto’s van de jarige vrij, gemaakt op kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche waar de prinses na haar aftreden uiteindelijk is neergestreken. Volgens Chorus brengt Beatrix daar een belangrijk deel van haar tijd door, al neemt ze nog altijd actief deel aan de werkzaamheden van het koningshuis.

Zo was ze dinsdag op paleis Noordeinde bij de ontvangst van de Nederlandse ambassadeurs die deze week voor hun jaarlijkse conferentie in Den Haag verblijven. Vorige week liet de prinses zich zien bij de opening van de zestiende editie van het Holland Dance Festival en bij Jumping Amsterdam.