Prinses Beatrix verdiept zich in pleeggrootouderzorg

Prinses Beatrix heeft woensdag de pleeggrootouderdag van Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland in Alkmaar bijgewoond. Ze was bij de opening, sprak met enkele pleeggrootouders- en kleinkinderen over hun ervaringen en bezocht activiteiten waar de kinderen woensdag aan deelnemen.

Beatrix werd bij de aankomst bij Sportcomplex De Meent verwelkomd door onder anderen Piet Bruinooge, de burgemeester van Alkmaar. Ook kreeg de prinses een bosje bloemen overhandigd van het pleegkleinkind Lucy.

De ochtend werd geopend met een korte toespraak van wethouder Elly Konijn-Vermaas. Vervolgens was er een lezing over de rechten van het kind en het belang van grootouders in de zorg voor kinderen die niet langer thuis kunnen wonen. Afsluitend sprak Beatrix met verschillende pleeggrootouders en pleegkleinkinderen.

Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland werd in 2008 opgericht en zet zich in voor grootouders die de volledige zorg dragen voor hun kleinkinderen. De stichting staat deze opa's en oma's bij en zet zich daarnaast in voor bewustwording van de taak die pleeggrootouders als opvoeder vervullen.