Prinses Beatrix springt mee met kinderen op Sint Eustatius

Prinses Beatrix weet hoe ze kinderen in beweging moet krijgen. Dat bleek vrijdagmorgen tijdens een bezoek aan de Daughters of the King, een christelijke naschoolse opvang voor jonge meisjes op Sint Eustatius. De jongeren hadden enige tijd in de buitenlucht moeten wachten, en hadden het ondanks de 25 graden koud.

Beatrix deed de suggestie dat ze warm konden worden door op en neer te springen. De prinses was niet te beroerd om zelf ook enthousiast mee te springen en het goede voorbeeld te geven. De meisjes deden direct mee en antwoordden dat het had geholpen, toen Beatrix dat vroeg.

Het bezoekje aan de opvang was het derde onderdeel van haar eendaagse visite aan Statia, zoals Sint Eustatius door de lokale bevolking wordt genoemd. Eerder op de ochtend had Beatrix een reeks gesprekken gevoerd op het kantoor van natuurorganisatie Stenapa, waar ze onder meer met jongeren sprak over het natuurbehoud op het eiland.

Beatrix was ook zeer nieuwsgierig naar de leguaan. Ze wilde weten of die ook bijten, en hoeveel er op Statia waren. Bijten deden ze niet, bij het merken bleven ze heel rustig vertelde een van de Junior Rangers die die taak had. Het is op het eiland wel zaak waakzaam te zijn om te voorkomen dat de niet-inheemse groene leguaan - via het vrachtruim van schepen bijvoorbeeld - in de natuur terechtkomen. Die soort is sterker en groter, en zou de eigen leguaan bedreigen.