Prinses Beatrix geeft na zes jaar weer persgesprek

Ook prinses Beatrix gaat mee met haar tijd. Als koningin waren camera's vrijwel altijd taboe bij gesprekken met de pers na afloop van staats-en streekbezoeken. Vrijdag echter gaf Beatrix in Oranjestad op Sint Eustatius haar eerste persgesprek met draaiende camera's. In de regen nog wel, bij de poort van een kerkruïne.

Het was ook de eerste keer dat Beatrix instemde met zo'n gesprek sinds haar laatste staatsbezoek als koningin, in januari 2013 in Singapore. Dat werd met terugwerkende kracht een bijzondere persontmoeting omdat de koningin luttele dagen later haar aftreden aankondigde. Willem-Alexander verklapte enkele maanden later dat zijn moeder toen heel blij was geweest dat de media niets vermoedden van haar voornemen.

Beatrix verdween na haar terugtreden niet uit het openbare leven en begon al in 2014 met een reeks bezoeken aan het Caribische deel van het koninkrijk. Bezoeken die in het bijzonder gericht waren op het ondersteunen van de lokale natuurorganisaties. Die hadden zich in 2006 verenigd in de Dutch Caribbean Nature Alliance, met Beatrix als beschermvrouw. Een taak die ze meteen zeer serieus nam.

Het belang van het natuurbehoud en de wens dat ook in Nederland onder de aandacht te brengen, verleidde haar dit keer om na zes jaar weer een persgesprek te houden. Naar het voorbeeld van haar zoon en opvolger gebeurde dat met camera's erbij en daardoor zonder de regel dat ze niet rechtstreeks mocht worden geciteerd.

Beatrix greep de gelegenheid aan om de schoonheid en uniekheid van het Caribisch deel van het koninkrijk voor het voetlicht te brengen. Die gingen haar als toekomstig koningin en daarna als koningin al aan het hart, en dat is ook na de troonswisseling niet veranderd.

Vertrek Beatrix

