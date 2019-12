Prinses Amalia bezoekt debat in de Tweede Kamer

Prinses Amalia zat donderdag op de publieke tribune tijdens een debat in de Tweede Kamer. Dat bevestigt een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst.

De 16-jarige oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima was buiten schooltijd naar de Tweede Kamer afgereisd. Ze zat met twee anderen op de tribune. Of het ging om vrienden of schoolgenoten kon de RVD niet gelijk bevestigen.

De prinses bezoekt wel vaker debatten uit interesse.

