Prinses Alexia viert twaalfde verjaardag

De vlag kan uit op de Eikenhorst in Wassenaar, want prinses Alexia is maandag twaalf jaar geworden. Ze is de tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Alexia gaat na de zomervakantie naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Haar zus, prinses Amalia, zit daar al op school. Prinses Alexia zit nog heel even in groep 8 van de Openbare Bloemcampschool in Wassenaar, waar ook prinses Ariane naar toe gaat. Over twee weken breekt de zomervakantie aan voor de drie prinsessen.

Prinses Alexia is de tweede in de lijn van troonopvolging. Alexia houdt van paardrijden, hockey, zingen en gitaar spelen.