Prinsen en prinsessen voor het eerst naar school

In menig vorstenhuis worden sinds een paar weken elke ochtend koninklijke bekers en broodtrommels gevuld. Dit schooljaar zijn er weer nieuwe prinsen en prinsessen begonnen aan een nieuwe fase in hun leven: de basisschool.

Heel Nederland was twee weken geleden getuige van een bijzonder moment in het jonge leven van prinses Alexia. Koning Willem-Alexander filmde zijn tweede dochter terwijl ze de oprit van Villa Eikenhorst af fietste. Ietwat onzeker glimlachend vertrok Alexia voor haar eerste dag op de middelbare school, het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag.

Het is een herhaling van zetten; twee jaar geleden ging kroonprinses Amalia haar zusje voor. Prinses Ariane is vorige maand begonnen in groep 7 op de Bloemcampschool in Wassenaar. Nog even en de basisschoolfase is verleden tijd voor het gezin van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

In verschillende Europese vorstenhuizen staan prinsen en prinsessen juist aan het begin van hun periode op de basisschool.

Deense tweeling

Prinses Josephine en prins Vincent van Denemarken haalden vorige maand de voorpagina’s van de Deense kranten. De prinselijke tweeling stapte voor het eerst over de drempel van de openbare Tranegårdschool in Hellerup, ten zuiden van Kopenhagen. Josephine en Vincent werden gebracht door hun ouders, kroonprins Frederik en prinses Mary.

De jongste kinderen van het kroonprinselijk paar werden in januari zes jaar. Vanaf die leeftijd gaan Deense kinderen voor het eerst naar school. Net als hun leeftijdsgenootjes zal de prinselijke tweeling tot hun zestiende naar de Tranegårdschool gaan. Ook broer Christian en zus Isabella zitten op deze school.

Vincent en Josephine zitten niet bij elkaar in de klas. „Ik ga naar groep A en Vincent gaat naar groep B”, vertelde de prinses voor schooltijd tijdens een fotosessie bij Paleis Amalienborg. Een bewuste keus van hun ouders. „Ze zijn elkaars beste vrienden”, legde kroonprins Frederik uit aan de Deense media. „Het is goed voor hen om nieuwe vriendjes te maken. Ze kunnen elkaar opzoeken tijdens de pauzes en zien elkaar thuis.”

Op het schoolplein maakte prinses Mary nog een foto van de tweeling, die vervolgens op Instagram werd geplaatst. Josephine had overduidelijk zin in haar eerste schooldag, haar tweelingbroer leek het allemaal iets spannender te vinden. Net als zijn ouders. „Het voelt goed. Spannend is het altijd, maar het hoort erbij”, aldus Frederik. „Ik heb het er moeilijk mee”, gaf Mary toe.

Prinses Athena

Ook in het gezin van de Deense prins Joachim, de jongere broer van kroonprins Frederik, werd de wekker gezet. De vijfjarige prinses Athena ging voor het eerst naar de privéschool Sct. Joseph Søstrenes in Ordrup. De dochter van prins Joachim en prinses Marie zit op dezelfde school als haar broer prins Henrik.

Zweedse schoolkinderen

In de Zweedse koninklijke familie zijn scholen en peuterspeelzalen het gesprek van de dag. Prinses Estelle, de oudste dochter van kroonprinses Victoria en prins Daniel, is pas op haar zevende leerplichtig. De prinses is nu vijf jaar en ging eerder naar peuterschool Aventyret in Danderyd en kleuterschool Lilla Kvikkjokk op het eiland Djurgården. Dit najaar begint ze aan één jaar förskoleklass, een voorbereiding op echt les krijgen.

Prinses Leonore, de driejarige dochter van prinses Madeleine en Chris O’Neill, gaat sinds een paar weken naar een Zweedse peuterschool in Östermalm, een wijk in Stockholm. Ze woont met haar ouders en broertje Nicolas in Londen en staat ook daar ingeschreven. Maar omdat met name prinses Madeleine veel in Zweden is, vonden haar ouders het prettig om haar ook in Stockholm met leeftijdsgenoten in aanraking te laten komen.

Net als Leonore gaan ook broertje prins Nicolas en neefjes prins Oscar en prins Alexander dit najaar naar de peuterspeelzaal. De locaties zijn niet bekendgemaakt.

Prins George

Voor de Britse prins George gaat het grote schoolavontuur donderdag beginnen. De oudste zoon van prins William en hertogin Catherine gaat naar Thomas’s School in Battersea. Net als leeftijdsgenootjes heeft hij al enige ervaring opgedaan in een peuterklas, maar voor hem zal de overgang het grootst zijn. Niet alleen komt hij op een grote school terecht, waar hij een uniform aan moet, hij begint er ook in zijn eentje en kent er bovendien niemand, omdat hij net is verhuisd van Norfolk naar Londen.

Kensington Palace heeft bevestigd dat prins William en hertogin Catherine na lang nadenken hebben gekozen voor normaal basisonderwijs voor hun oudste zoon. Thomas’s School staat bekend als een school voor de welgestelde middenklasse. Het prinselijk paar heeft aangegeven dat het niet wil dat George een voorkeursbehandeling krijgt en dat het hoopt dat „hij en zijzelf gewoon kunnen meedraaien in de schoolgemeenschap”, aldus Kensington Palace.

>>rd.nl/konhuis